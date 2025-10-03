Messina, incidente sulla SS14: grossi disagi alla viabilità

Incidente a Messina lungo la Strada Statale 114 “Orientale Sicula” in direzione città. Coinvolte un’autovettura e un autoarticolato. L’episodio è accaduto nella zona di Pistunina, quartiere molto trafficato per i vari negozi presenti. Le cause dell’impatto sono ancora da chiarire da parte delle autorità.

Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti tra i conducenti dei veicoli coinvolti. Ma la posizione dei mezzi incidentati sulla carreggiata ha creato pesanti ripercussioni sulla circolazione. Infatti, si registrano lunghe code per coloro che sono diretti verso il centro città.