Messina in marcia per Gaza: numerosi i cori, gli striscioni e la solidarietà

Solidarietà al popolo di Gaza e all'arresto dei nostri connazionali a bordo Global Sumud Flotilla

Anche Messina scende in piazza per esprimere la propria solidarietà al popolo di Gaza e all’arresto dei nostri connazionali a bordo Global Sumud Flotilla, da parte della Marina Israeliana. Il corteo ha preso il via sul Corso Cavour, passando per via Tommaso Cannizzaro e via Garibaldi, per poi concludersi in Piazza Unione Europea. Più di duemila persone sono scese in strada. Molti gli studenti, i lavoratori e i cittadini, che si sono riuniti per chiedere giustizia e solidarietà verso Gaza, urlando “Free Palestine“. Numerosi i cartelloni e gli striscioni a tutela e del popolo palestinese e dei nostri connazionali.

 

