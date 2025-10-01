Messina, in arrivo un nuovo ristorante McDonald’s. Molte le opportunità lavorative: come candidarsi

McDonald’s aprirà un nuovo ristorante a Messina, precisamente vicino al nuovo Centro Commerciale Arcieri (Papardo). Sono previste più di 50 assunzioni. Con la nuova apertura, ci saranno ben 4 sedi del famoso fast food. I candidati interessati a lavorare dovranno prima partecipare a una fase di selezione sul sito McDonlads.it entro il 9 ottobre, rispondendo a un questionario, e inserire il proprio CV. Coloro che saranno considerati idonei, parteciperanno alla tappa di Messina del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà del mese di ottobre, dove si svolgeranno i colloqui individuali.