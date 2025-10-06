Messina, in arrivo l’incontro “Studenti con DSA: come cogliere le opportunità e affrontare gli ostacoli” INFO

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2025, la sezione AID di Messina organizza l’incontro: “Studenti con DSA: come cogliere le opportunità e affrontare gli ostacoli” venerdì 10 ottobre dalle 8:30 alle 12:30 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Dina Clarenza. Un evento di informazione e sensibilizzazione sul tema dei DSA con un focus particolare sulle strategie didattiche più efficaci per includere e valorizzare gli studenti e le studentesse con queste caratteristiche che vedrà tra i partecipanti: Michele Bonardelli Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Manzoni-Dina Clarenza.

Monica Grieco Presidente sez. AID Messina, Elvira La Fauci Psicologa e Massimo Ciuffo Psicologo, formatore tecnico AID. Modera: Rachele Gerace giornalista della Gazzetta del Sud. L’incontro è rivolto a dirigenti scolastici e docenti ed è pensato per offrire strumenti di riflessione e azione nel lavoro quotidiano con gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Sarà l’occasione per approfondire strategie didattiche efficaci, analizzare le criticità più comuni e valorizzare i punti di forza degli studenti, con l’obiettivo di promuovere inclusione e successo formativo. Un appuntamento utile per rafforzare la collaborazione educativa e costruire ambienti scolastici capaci di accogliere e sostenere davvero ogni studente.

La partecipazione è gratuita. È richiesta l’iscrizione, che si effettua attraverso il sito: