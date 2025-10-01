Messina, in arrivo la campagna di sensibilizzazione “Truffe stop – prova a prenderli” | INFO e DATA

Venerdì 3 ottobre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, sarà presentata la campagna “Truffe stop – prova a prenderli” promossa dal Comune di Messina – Assessorato alle Politiche Sociali – e dal Ministero dell’Interno, con il contributo di ATM e Messina Social City, per la sensibilizzazione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e fragili, nell’ambito del progetto “NonRaggir@ME”.

Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, il Presidente di ATM Carla Grillo, il Presidente di Messina Social City Valeria Asquini e la testimonial della campagna, la giornalista Gisella Cicciò. Nel corso della conferenza stampa verranno illustrate le iniziative istituzionali, programmate ad ottobre e novembre, che coinvolgeranno nonni, nonne, famiglie e insegnanti, studenti, associazioni e forze dell’ordine.