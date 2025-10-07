Messina illumina Palazzo Zanca per la “Giornata Nazionale della Dislessia” | INFO

In occasione della Campagna di sensibilizzazione “Uniti per la Dislessia”, il Comune di Messina, accogliendo la richiesta presentata dalle associazioni OIDEA – Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altre Difficoltà Specifiche di Apprendimento e DISFAM – Organizaciòn Internacional Dislexia y Familia, domani, mercoledì 8 ottobre 2025, coincidente con la Giornata Internazionale della Dislessia, provvederà ad illuminare di turchese Palazzo Zanca. Turchese è il colore associato a calma, equilibrio e armonia emotiva, qualità che possono aiutare a ridurre lo stress e l’ansia legati ai disturbi dell’apprendimento. La scelta di questo colore vuole essere un gesto visibile per unire la comunità attorno alla causa della dislessia.

“Un piccolo gesto simbolico per ricordare che la dislessia non è un limite, ma una diversa modalità di apprendere – sottolinea l’Amministrazione comunale -. È fondamentale continuare a diffondere conoscenza e sostegno affinché nessuno si senta escluso nel percorso di crescita e formazione”. I disturbi specifici dell’apprendimento, che colpiscono fra il 5 e il 10% della popolazione mondiale, sono spesso invisibili e possono determinare, soprattutto se diagnosticati tardivamente, difficoltà nel percorso scolastico e professionale, con ricadute negative sulla realizzazione personale degli individui. Sensibilizzare la popolazione significa focalizzare l’attenzione su un tema che riguarda difficoltà nella lettura, nella comprensione dei testi e nella memorizzazione delle definizioni.