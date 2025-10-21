Messina, il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta: “continuerò a lavorare nell’interesse dei miei concittadini”

“In riferimento alla notizia relativa all’insediamento di una Commissione Prefettizia e del relativo e necessario accesso agli atti, in qualità di Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, esprimo la mia fiducia nell’operato dei professionisti chiamati ad esaminare la situazione amministrativa nei due mandati delle Giunte da me presiedute. La stessa fiducia che, fin dal primo momento, ho sempre riposto nella Magistratura, certo di avere adempiuto al mio dovere sempre con scrupolo e coscienza, lontano anni luce da condizionamenti. Continuerò a lavorare nell’interesse dei miei concittadini, consapevole che il tempo sarà galantuomo e sarà accertata la regolarità degli atti posti in essere da questa Amministrazione, dal Consiglio Comunale e dai dipendenti. ” Lo dichiara il Sindaco, Carmelo Pietrafitta.