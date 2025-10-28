Messina, il Sindaco Basile accoglie il Capitano di Vascello Lardizzone, Comandante del Supporto Logistico della Marina Militare della città | FOTO

Il Sindaco Federico Basile, presente il Vicesindaco Salvatore Mondello, ha accolto stamani a Palazzo Zanca il Capitano di Vascello Alessandro Giuseppe Lardizzone, Comandante del Supporto Logistico della Marina Militare di Messina, in occasione della visita di commiato per la conclusione del suo incarico. Il Comandante Lardizzone, che aveva assunto il comando del Nucleo di Supporto Logistico di Messina nel settembre dello scorso anno, ha guidato la base navale cittadina curando le attività di manutenzione e di supporto alle Unità della Squadra Navale della Marina Militare.

In vista dell’imminente avvicendamento al vertice del Comando, Lardizzone era accompagnato dal parigrado Gabriele Belfiore, che assumerà nei prossimi giorni la guida del Supporto Logistico della Marina Militare di Messina. Nel corso dell’incontro, il Sindaco Basile ha espresso al Comandante Lardizzone il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’impegno e la collaborazione istituzionale dimostrati durante il periodo di permanenza nella città dello Stretto, formulando i migliori auguri di successo per il prosieguo della carriera nella nuova sede di servizio.

Rivolgendosi al nuovo Comandante Belfiore, già al comando della Nave Scuola “Palinuro”, il Primo cittadino ha dato il benvenuto a Messina, auspicando la continuità del rapporto di sinergia e cooperazione tra l’Amministrazione comunale e la Marina Militare, nel segno della valorizzazione del legame storico con la città.