Messina, il jazz mediterraneo si unisce con la canzone d’autore: in arrivo lo spettacolo “Zattere nel Mare” | INFO e DATA

Un pianoforte recuperato in mare dai mezzi della Guardia Costiera Italiana, un disco e un professore che salva con la musica: così nasce Zattere nel Mare, il nuovo progetto scritto e composto da Santi Scarcella – pianista, cantautore e docente – che debutterà in prima nazionale il 23 dicembre 2025 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Lo spettacolo, unico nel suo genere, vedrà per la prima volta la fusione tra l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele – diretta dal M° Alberto Maniaci – e la storica band di Scarcella, dando vita a un linguaggio musicale originale, capace di intrecciare sinfonia, jazz e canzone d’autore in una sola voce.

Sul palco, con Scarcella alla voce, al pianoforte e ai synth, Nicola Costa alle chitarre, Francesco Luzzio al basso, Puccio Panettieri alla batteria, e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Tra gli ospiti speciali, il coro di voci bianche dell’I.C. di Tortorici, Gemino Calà – formidabile polistrumentista al friscalettu, marranzano e zampogna, con cui Scarcella ha condiviso numerosi progetti siciliani – e altri nomi che verranno svelati passo dopo passo. Dopo la prima, la tournée proseguirà nei principali teatri italiani, con tappa già confermata al Teatro Trianon di Napoli il 18 aprile 2026, per poi toccare Roma e Milano.

Scarcella ha condiviso il palco con importanti artisti della scena italiana e internazionale, portando nei teatri uno stile che fonde il jazz mediterraneo con la canzone d’autore. Insegna Pianoforte Pop/Rock al Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo e Musica all’Istituto Comprensivo “Via dei Sesami” di Roma, trasformando la propria esperienza tra scuola e palcoscenico in un percorso artistico, educativo e spirituale.

“Ogni canzone – racconta Scarcella – è una zattera che getto in mare. Dentro ci siamo noi, i nostri alunni, i nostri sogni, le nostre paure e la nostra stessa storia. A volte si galleggia, a volte si affonda, ma è solo remando insieme che possiamo ritrovare la riva”. I biglietti per la prima nazionale del 23 dicembre 2025 a Messina sono già disponibili online su Vivaticket.