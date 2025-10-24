Messina, il direttore Campagna incontra i sindaci della zona tirrenica: viabilità e sviluppo territoriale al centro del confronto | DETTAGLI

Prosegue il percorso di ascolto e collaborazione avviato dalla Città Metropolitana di Messina con i comuni del territorio. Il direttore generale, Giuseppe Campagna, ha incontrato i sindaci di Falcone, Terme Vigliatore, Montagnareale e San Piero Patti — rispettivamente Carmelo Paratore, Bartolo Cipriano, Salvatore Sidoti e Carmelita Marchello — per un confronto istituzionale dedicato ai temi della viabilità, della valorizzazione territoriale e delle prospettive di sviluppo locale, già al centro di un precedente incontro svoltosi alcune settimane fa nel comune di Librizzi.

Durante le riunioni è stato posto al centro del dibattito lo stato della rete stradale provinciale, con particolare riferimento ai collegamenti tra i centri abitati, le aree rurali e le zone produttive. I sindaci hanno illustrato criticità e priorità, condividendo proposte per una pianificazione più mirata degli interventi di manutenzione. L’obiettivo comune è garantire maggiore sicurezza e accessibilità, assicurando una gestione più efficiente delle infrastrutture e una programmazione coerente con le esigenze delle comunità.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla valorizzazione delle risorse locali: patrimoni ambientali, culturali e produttivi che rappresentano un potenziale strategico per lo sviluppo dei singoli territori. Aree naturalistiche, siti storici, tradizioni artigianali e filiere agroalimentari sono stati individuati come elementi chiave per costruire progetti di promozione integrata e percorsi di rilancio economico e turistico fondati sulla sinergia tra enti e sulla visione condivisa di un territorio coeso e competitivo.

“Il confronto con i sindaci è essenziale per pianificare interventi efficaci e aderenti alle esigenze dei territori,” ha sottolineato Giuseppe Campagna. “La programmazione della Città Metropolitana si basa sulla conoscenza delle specificità locali e mira a migliorare la rete infrastrutturale, promuovendo il recupero e la valorizzazione delle aree attraversate.” Gli incontri si sono svolti in un clima di collaborazione istituzionale, confermando la volontà condivisa di consolidare il dialogo tra enti e tradurre le istanze emerse in azioni concrete.

Nei prossimi mesi, la Città Metropolitana ha in programma ulteriori tavoli tecnici e sopralluoghi operativi per definire nuovi interventi e proseguire nel percorso di sviluppo integrato del territorio messinese. Nel frattempo proseguono gli interventi di decespugliazione e pulizia lungo le vie di penetrazione agricola nei comuni di Librizzi e San Piero Patti, coordinati da Palazzo dei Leoni. Le operazioni puntano a migliorare la sicurezza della circolazione e a favorire la riqualificazione ambientale delle zone rurali.