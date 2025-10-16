Messina, il corpo dei Vigili del Fuoco aderisce allo sciopero provinciale | DETTAGLI

A seguito della proclamazione dello stato d’agitazione dei Vigili del Fuoco di Messina con nota del 26/07/2025 e dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione del 17/09/25, FPCGIL VVF – FNS

CISL – UILPA VVF indicono lo sciopero provinciale di categoria il giorno 18 ottobre 2025. È nostra intenzione rassicurare la popolazione della provincia di Messina in quanto anche durante lo sciopero, i Vigili del fuoco saranno pronti ad intervenire per le richieste di soccorso che dovessero arrivare, con la stessa abnegazione di sempre.

Tra le motivazioni dello sciopero:

il mancato rinforzo del dispositivo di soccorso provinciale durante la campagna AIB in particolari giornate, nonostante le indicazioni della Direzione regionale VVF;

il mancato rispetto dei numeri minimi, già ridotti dallo stesso Comandante;

il mancato richiamo in servizio di personale per rimpiazzare squadre richieste ed inviate in altri

Comandi della regione per emergenze;

Tutto ciò nonostante il territorio di competenza del Comando di Messina si estenda per circa 200 km lungo le coste tirrenica e ionica, attraversando i rilievi dei Nebrodi e dei Peloritani, con oltre l’80% dell’area caratterizzata da forti pendenze e tempi di percorrenza per i mezzi di soccorso che possono superare anche le due ore. Un’area complessa, più volte colpita da gravi emergenze legate a dissesti idrogeologici e incendi di vasta portata.

Per tali motivi riteniamo non si possano tollerare riduzioni del dispositivo di soccorso. Questa condizione di lavoro, messa in atto dall’attuale dirigenza, non può essere più accettabile e pertanto a tutela del personale e a garanzia dei cittadini della provincia di Messina FPCGIL VVF – FNS CISL – UILPA VVF dichiarano lo sciopero per giorno 18 ottobre 2025 che interesserà̀ tutte le sedi del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina.