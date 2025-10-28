Messina, il Contigente INL Sicilia sospende due cantieri edili nel territorio: multe salatissime | DETTAGLI

Nelle ultime due settimane, il personale ordinario e tecnico del Contingente INL Sicilia in servizio a Messina è stato impegnato in numerosi controlli che hanno interessato diversi settori e località della provincia. Una fabbrica di produzione di asfalti bituminosi e di confezionamento di calcestruzzi per l’edilizia è stata sanzionata per un importo di 1.700 euro, in quanto una zona di transito pedonale adiacente ai parcheggi destinati ai dipendenti ed al personale esterno risultava esposta verso il vuoto senza alcuna protezione dalle eventuali cadute dall’alto.

A un’azienda manifatturiera per la produzione di prodotti in sughero è stata contestata la mancanza della segnaletica orizzontale e verticale all’interno dei luoghi di lavoro: nello specifico, non erano stati delimitati i percorsi pedonali rispetto a quelli utilizzati per i mezzi meccanizzati. La sanzione irrogata, in questo caso, ammonta a 700 euro.

Tre i cantieri edili ispezionati

Nel primo, a Sant’Agata di Militello, è stata accertato l’impiego di 2 lavoratori in nero su 2 presenti. L’attività della ditta, che nei cinque anni precedenti era già stata destinataria di un provvedimento di sospensione per impiego irregolare di manodopera, è stata sospesa con importo raddoppiato – pari a 5.000 euro – come previsto in caso di recidiva infraquinquennale. Nei confronti del titolare, gli ispettori hanno altresì adottato le prescrizioni per omessa sorveglianza sanitaria e mancanza di formazione in materia di sicurezza.

Nel secondo cantiere, operante a Milazzo, all’impresa esecutrice dei lavori è stata contestata la mancanza di alcuni parapetti nel terrazzo di copertura in corrispondenza del torrino del vano scala; la sanzione irrogata ammonta a 3.000 euro.

L’ultimo cantiere ispezionato, a Barcellona Pozzo di Gotto, è stato sospeso perché è stata riscontrata la presenza di 1 lavoratore in nero su 2 presenti. Al datore è stato prescritto di sottoporre il lavoratore irregolarmente occupato alla sorveglianza sanitaria e di erogare la dovuta formazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nello stesso cantiere, il personale tecnico ha contestato al coordinatore della sicurezza la mancata redazione del layout di cantiere, con una sanzione di circa 8.000 euro. All’impresa che ha installato il ponteggio è stata contestata la mancanza del progetto del ponteggio, con una sanzione di circa 3.000 euro.