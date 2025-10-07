Messina, il “Castello dell’Amicizia” costruisce solidarietà e serenità a Nizza di Sicilia | FOTO

‘Il Castello dell’Amicizia’ ha costruito quello della solidarietà. All’evento organizzato dal Comune di Nizza di Sicilia, insieme all’associazione Anello del Nisi, a sostegno del Centro per l’Autismo di Nizza di Sicilia, hanno partecipato diversi amministratori dei comuni ionici e tante persone che hanno voluto portare il loro sostegno ad Associazione Autismo.

Una realtà che, dal 2012, gestisce il primo centro accreditato dalla Regione Siciliana nell’Isola: circa cento i partecipanti per una raccolta fondi di mille euro, utili per le attività sociali e riabilitative della struttura di Nizza, per i laboratori e per il progetto di due cafè solidali che nasceranno a Messina e a Santa Teresa di Riva. È stata una serata di convivialità, buon cibo ed elegante musica che ha confermato il valore dei progetti e degli eventi realizzati dal Centro o in sinergia con istituzioni, altre associazioni e con il supporto delle attività commerciali e del mondo imprenditoriale che si fanno trovare sempre pronti e disponibili.

“Ne abbiamo ‘in cantiere’ molte altre – commenta Danilo Rizzo, tra gli amministratori del Centro autismo – per questa splendida serata siamo grati al sindaco di Nizza di Sicilia, Natale Briguglio, agli assessori, in particolare l’assessore alle Politiche sociali, Federica Interdonato, al Consiglio comunale, con il presidente Gaetano Scarcella, agli amici dell’associazione Anello del Nisi e per il percorso gastronomico un grazie al ristorante ‘San Ferdinando’, a ‘Crudo, Cotto e Mangiato’, a Coledi bistrot, a ‘Di tutto un po’’ e ‘Drink up’. Abbiamo, infine, sognato con la musica e le emozionanti esecuzioni al violino della musicista Luisa Grasso”.