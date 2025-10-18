Messina, il camper oculistico fa tappa al Centro Commerciale Tremestieri | INFO e DATA

L’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina sarà lunedì al Centro commerciale di Tremestieri con la sua unità mobile di oftalmologia per una giornata di screening oculistici gratuiti. Tutti coloro che vorranno recarsi per un controllo della vista lo potranno fare dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.

“Questo nuovo appuntamento rappresenta un’altra azione del nostro essere vicini alla comunità cittadina, operativi sul territorio, con i nostri servizi, l’assistenza e l’educazione alle buone pratiche che significano prevenzione e cura degli occhi”, spiega Costantino Mollica, presidente provinciale dell’Unione. “Dobbiamo ringraziare la direzione del Centro Commerciale di Tremestieri che ci ospita e dà la possibilità a tanti messinesi di venirci a trovare, magari mentre passeggiano o durante il loro shopping”. Nel corso della giornata, oltre gli oculisti dell’Unione, sarà presente il consigliere dell’Unione, Maurizio Gemelli, in rappresentanza del presidente fuori per impegni istituzionali dell’Uici.