Messina: “i residenti si sentono in pericolo nell’attraversare la carreggiata” l’appello di Carabellò (Pd) dopo l’incidente verificatosi in Via Adolfo Celi | DETTAGLI

“Gravissimo incidente oggi in Via Adolfo Celi, poco prima dello svincolo di San Filippo: uno scontro tra un camion impegnato nei lavori per il raddoppio ferroviario e un ciclista ha causato il trasporto di quest’ultimo in codice rosso al Policlinico. La situazione evidenzia criticità ormai consolidate su Via Adolfo Celi, arteria fondamentale per la circolazione cittadina sovente soggetta a traffico e a un intenso

passaggio di mezzi pensanti, a qualsiasi ora del giorno e della notte, spesso legati proprio ai lavori per il raddoppio ferroviario e alle attività connesse al deposito di Villaggio UNRRA” dice Francesco Carabellò, Segretario Pd II circoscrizione Messina

“I residenti, infatti, si sentono in pericolo nell’attraversare la carreggiata, e per questo motivo sarebbe opportuna un’ intensificazione dei controlli sulla velocità e sulla corretta gestione dei cantieri, in coordinamento fra comune, polizia municipale e soggetti appaltatori e elaborazione di un piano di sicurezza e per la viabilità cittadinanza prima dell’avvio dei cantieri per il ponte. Inoltre, chiediamo alle autorità competenti un’ immediata verifica e potenziamento della viabilità alternativa per i mezzi pesanti diretti ai cantieri con annesse limitazioni orarie o divieti di transito per i camion lungo Via Adolfo Celi, già in passato, nota per incidenti gravi e alcuni mortali.”

“Per concludere sottolineiamo che in via Giorgio La Pira la segnaletica orizzontale è fortemente sbiadita, compresi gli attraversamenti pedonali. Il tratto fino al bivio di Zafferia ricade nella II Circoscrizione; resta quindi incomprensibile perché gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale si siano fermati allo svincolo di San Filippo. Chiediamo anche un intervento urgente per il ripristino della segnaletica e delle strisce pedonali, al fine di garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Esprimiamo vicinanza alla persona coinvolta e alla sua famiglia e rinnoviamo l’appello a tutte le istituzioni perché intervengano tempestivamente per prevenire ulteriori episodi e tutelare l’incolumità dei cittadini.” conclude