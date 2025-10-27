Messina, “i pedoni camminano sulla strada per i lavori alla Villetta Royal, è pericoloso”: la denuncia di un lettore a StrettoWeb | FOTO e DETTAGLI

“E’ un pericolo per i pedoni, il transito pedonale è inesistente, camminiamo sulla strada!” è quanto segnala un lettore alla redazione di StrettoWeb, riguardante il mancato passaggio pedonale in prossimità della Villetta Quasimodo (conosciuta anche come Villetta Royal), chiusa da settembre per lavori di riqualificazione. I lavori all’interno hanno provocato la sospensione del passaggio pedonale in prossimità della villetta, portando i pedoni a camminare sul manto stradale per raggiungere la Via Tommaso Cannizzaro. “Si tratta di un passaggio” continua il lettore “dove passano tante persone che si recano alla stazione o alle fermate dell’autobus. E’ molto pericoloso”.