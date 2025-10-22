Messina, gravi disagi nella zona di Contesse per i numerosi Tir in transito: disposti dei cambi alla viabilità | DETTAGLI

Disposta l’istituzione dalle ore 7,45 alle 8,30 e dalle 13,15 alle 14,15 del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Contesse, nel tratto compreso tra via Celi ed il sottopasso ferroviario, lungo il quale si verifica il transito dei mezzi d’opera diretti al sito di stoccaggio RFI delle terre denominato “Contesse”. Provvedere inoltre alla collocazione della relativa segnaletica stradale verticale in corrispondenza delle intersezioni con le vie Celi, Consolare Valeria, Calispera e l’intersezione con la nuova strada di cantiere per l’accesso al sito di stoccaggio delle terre denominato “Contesse”. Revocata la precedente ordinanza dirigenziale n. 928 dell’1/7/2025, provvedendo alla rimozione della relativa segnaletica stradale verticale. Il provvedimento è stato adottato per alleviare i disagi della popolazione residente.