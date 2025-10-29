Messina, grave incidente in Via La Farina: donna investita da un ciclomotore | DETTAGLI

Grave incidente in Via La Farina a Messina, davanti all’Istituto superiore Nautico. Una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali da un ciclomotore, che è fuggito. La donna, stando alle prime notizie, è una collaboratrice scolastica della scuola Gallo. Immediatamente soccorsa dai passanti, è stata trasportata in Ospedale. Preoccupano le sue condizioni. Sul posto agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato. Nello stesso tratto in cui anni fa fu investito e ucciso un uomo agganciato da un camion mentre era sullo spartitraffico.