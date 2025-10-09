Messina, grave incidente a Santa Teresa di Riva: 80enne trasportata con l’elisoccorso al Policlinico | DETTAGLI

Grave incidente questa mattina sul Lungomare Paolo Borsellino a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove una donna di 80 anni, originaria di Limina, è rimasta ferita in modo serio dopo essere caduta a terra. La donna ha perso subito i sensi, e le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’episodio si è verificato intorno alle ore 10:00. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata toccata da una Volkswagen Golf – forse con lo specchietto – mentre percorreva il lungomare.

L’impatto, anche se lieve, le avrebbe fatto perdere l’equilibrio, provocandone la violenta caduta sull’asfalto. Il conducente della vettura, tuttavia, ha fornito una versione diversa, sostenendo di essere rimasto fermo e di aver visto l’anziana cadere direttamente contro l’auto, ipotizzando che la caduta sia stata provocata da un improvviso malore.

Le condizioni dell’80enne sono apparse immediatamente serie. È stata soccorsa inizialmente da due medici di passaggio e, subito dopo, dal personale sanitario del 118. Data la gravità, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in Piazza Antonio Stracuzzi. La donna è stata quindi trasferita d’urgenza al Policlinico di Messina, dove i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico. Le Forze dell’Ordine sono sul posto per eseguire i rilievi necessari e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.