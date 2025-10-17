Messina Futsal pronto per il debutto: al “PalaLaganà” arriva la 1983 Roma 3Z History

Atteso esordio casalingo del Messina Futsal, che affronterà domani (sabato 18 ottobre, ndr) la 1983 Roma 3Z History nella 2ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo aver battuto in trasferta la Blingink Soverato, i giallorossi vogliono fornire una brillante prestazione davanti al proprio pubblico, che li sosterrà, a partire dalle ore 14.00, al “PalaLaganà” di Montepiselli.

Il tecnico Giuseppe Fiorenza ha a disposizione l’intero organico. “Stiamo crescendo tanto in questo inizio di stagione e sono fiducioso che possiamo fare bene – dichiara l’italo-brasiliano Renan Beluco -. A Soverato siamo stati bravi nel portarci sul 5 a 1, poi c’è stato un calo mentale, ma siamo riusciti a conquistare l’intera posta in palio in un campo difficile. Ora ci attendono due partite sul nostro parquet, che ritengo importanti per il prosieguo del torneo. Come mi sto trovando con questo gruppo ed in generale a Messina? Siamo una famiglia, sempre insieme. Ci alleniamo forte ed il mister ci prepara nel migliore dei modi. Sono felice di essere qui e di aver scelto il Messina Futsal”. Il match verrà arbitrato dai signori Davide Gammaro di Rossano e Andrea De Luca di Paola (cronometrista Antonino Mandaradoni di Soverato).

Programma gare 2ª giornata serie A2 (girone D): Messina Futsal-1983 Roma 3Z History; Junior Domitia-Gear Piazza Armerina; Eur-Blingink Soverato; Marsala Futsal 2012-Città di Acri; Futsal Regalbuto-Futsal Mazara.

Classifica: Messina Futsal, Eur, Gear Piazza Armerina, Marsala Futsal 2012 e Junior Domitia 3; Futsal Mazara 2020, 1983 Roma 3Z History, Blingink Soverato Futsal Regalbuto e Città di Acri 0.

GIOVANILE: Domenica mattina l’Under 19 di mister Sergio Carnazza renderà visita all’Adrano. I ragazzi peloritani intendono dare continuità di risultati al successo, conquistato al debutto, contro il Viagrande C5.