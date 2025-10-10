Messina Futsal atteso dall’esordio stagionale in casa della Blingink Soverato

Prenderà il via domani, sabato 11 ottobre, il campionato di serie A2 di calcio a 5. Nel girone D, il Messina Futsal esordirà in trasferta contro la Blingink Soverato al Palasport “Franco Scoppa”. “C’e tanta voglia di tornare a competere – dichiara il tecnico giallorosso Giuseppe Fiorenza, che ha a disposizione l’intero organico -. La Coppa Divisione è stato un assaggio, che ha fornito risposte positive al gruppo. Dal 29 agosto, abbiamo lavorato bene con serenità, armonia e tanta applicazione. I ragazzi sono stato ineccepibili, come staff tecnico siamo davvero contenti”.

Che partita ci attendiamo? “Sarà un battesimo di fuoco! Un’avversaria che, seppur neo promossa, ha un roster di rispetto con esperienza e qualità. La Blingink Soverato può collocarsi tranquillamente nelle zone alte della classifica. Sappiamo che la principale difficoltà sarà il campo, per via delle misure completamente diverse da quelle alle quali siamo abituati. Si annuncia un bel match”. Che stagione sarà?“Il torneo si presenta equilibrato ed insidioso. Tutte le formazioni ai nastri di partenze appaiono competitive. Difficile azzardare pronostici su chi possa essere un gradino sopra o sotto rispetto alle altre. Le prime quattro-cinque giornate – conclude Fiorenza – potranno darci un’idea più precisa”.

La gara, che inizierà alle ore 16.00, verrà arbitrata dai signori Cristoforo Corsini di Taranto e Lucio Coviello di Potenza (cronometrista Edoardo Di Gregorio di Taranto).

Programma partite 1^ giornata serie A2 (girone D): Roma 3Z History-Junior Domitia; Città di Acr-Eur; Bingink Soverato-Messina Futsal; Futsal Mazara-Marsala Futsal 2012; Gear Piazza Armerina-Futsal Regalbuto.