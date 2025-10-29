Messina: evade dai domiciliari e viene sorpreso con cocaina e crack, arrestato

Doveva ottemperare agli arresti domiciliari e invece è stato trovato fuori dalla sua abitazione, senza giustificato motivo. Nella serata di ieri, a Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del luogo hanno arrestato un 40enne in flagranza per “evasione” e “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, i Carabinieri – nel recarsi presso l’abitazione dell’interessato per verificare l’osservanza della misura a cui è sottoposto – lo hanno sorpreso all’esterno, notando inoltre che il nervosismo manifestato lasciava presagire anche altro rispetto alla violazione appena riscontrata. Difatti, i militari hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti nel soggetto, trovandolo in possesso di quasi 30 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e crack.

L’attività è stata quindi estesa anche all’abitazione dell’uomo, ove è stata rinvenuta un’altra dose di crack e circa 6 grammi di marijuana (suddivisi in due dosi), oltre che un bilancino di precisione, vario materiale verosimilmente utilizzato per confezionare e consumare gli stupefacenti – tra cui diverse pipe per l’assunzione del crack – nonché circa 300 euro ritenuti provento dell’attività delittuosa.

Pertanto, il 40enne è stato arrestato e ricollocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga sequestrata sarà inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.