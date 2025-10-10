Messina, evade dagli arresti domiciliari e va in giro in auto con possesso di droga: arrestato 47enne

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato – in flagranza di reato – un 47enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di “evasione dagli arresti domiciliari”. L’episodio si è verificato ieri sera nella zona sud del capoluogo peloritano, quando una pattuglia del Nucleo Operativo, impegnata in un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha fermato un’autovettura condotta dall’indagato con a bordo un altro soggetto pregiudicato.

Riconosciuto come persona sottoposta agli arresti domiciliari, l’uomo non ha saputo fornire alcuna valida motivazione circa il suo arbitrario allontanamento dall’abitazione cui era ristretto agli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, per reati contro la persona e contro il patrimonio. A seguito di una perquisizione eseguita sul posto, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di crack, motivo per il quale è stato anche segnalato alla Prefettura di Messina quale assuntore di droghe. Ultimate le formalità di rito, il 47enne è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere processato per i reati addebitati.