Messina, emergenza e disservizi Amam: il consigliere Signorino denuncia il degrado nei quartieri | DETTAGLI

Il Consigliere della III Circoscrizione, Nunzio Signorino, lancia un accorato grido d’allarme e denuncia il totale disinteresse e l’inerzia gestionale da parte di AMAM S.p.A. e dei vertici aziendali, a fronte di segnalazioni che si protraggono da mesi senza alcuna risposta o intervento risolutivo: “Sembra di assistere a un inaccettabile disservizio istituzionale. Nonostante le mie continue e puntuali segnalazioni e solleciti, la situazione nei nostri villaggi è precipitata in un degrado igienico e strutturale. La salute dei cittadini e la tutela delle risorse idriche vengono sistematicamente ignorate,” dichiara il Consigliere Signorino.

“La lunga lista delle problematiche irrisolte, segnalate da mesi e ad oggi ancora attive, include:

“PERDITE DI ACQUA POTABILE (SPRECO DI RISORSA PRIMARIA)”

Via Annibale (2 fuoriuscite)

Via Petrazza e Sivirga Camaro Sant Anna

Viale Padre Ruggeri (di fronte la Chiesa della Luce)

Via Pozzi

Via Chiesa Nuova

Fondo Pistone

Via Biagio Calarco (Camaro San Luigi)

“FUORIUSCITE DI LIQUAMI FOGNARI (RISCHIO IGIENICO-SANITARIO)”

Via Nunzio Bicchieri n. 29 (Camaro San Luigi)

Presso palazzina Lascari, Via Polveriera 16 (Camaro San Luigi)

Via Calatella (Centro storico di Camaro Superiore)

Via San Francesco (Centro storico di Camaro Superiore)

MANUTENZIONE STRADALE E RETE PLUVIALE

Mancata pulizia dei pozzetti per lo scolo delle acque piovane.

Mancata sistemazione delle griglie traballanti e rumorose al passaggio dei veicoli.

Assenza di intervento per la messa in sicurezza delle buche stradali e dei marciapiedi.

“È inaccettabile che i vertici di AMAM continuino a esercitare il loro ruolo solo con la presa in giro ai cittadini mentre il loro dovere operativo viene totalmente disatteso. Il totale silenzio e la mancanza di risposte operative a fronte di un elenco di emergenze di tale portata denotano un’incompetenza gestionale che non possiamo più tollerare. La cittadinanza paga per un servizio che non viene erogato. Pretendiamo rispetto e interventi immediati e definitivi su tutte le criticità segnalate.” Il Consigliere Signorino annuncia che continuerà a monitorare la situazione e ad agire con ogni mezzo istituzionale per tutelare i residenti dei villaggi della terza circoscrizione.