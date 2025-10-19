Messina, emergenza e disservizi Amam: il consigliere Signorino denuncia il degrado nei quartieri | DETTAGLI

Il Consigliere della III Circoscrizione, Nunzio Signorino, lancia un accorato grido d’allarme e denuncia il totale disinteresse e l’inerzia gestionale da parte di AMAM S.p.A. e dei vertici aziendali, a fronte di segnalazioni che si protraggono da mesi senza alcuna risposta o intervento risolutivo: “Sembra di assistere a un inaccettabile disservizio istituzionale. Nonostante le mie continue e puntuali segnalazioni e solleciti, la situazione nei nostri villaggi è precipitata in un degrado igienico e strutturale. La salute dei cittadini e la tutela delle risorse idriche vengono sistematicamente ignorate,” dichiara il Consigliere Signorino.
“La lunga lista delle problematiche irrisolte, segnalate da mesi e ad oggi ancora attive, include:
“PERDITE DI ACQUA POTABILE (SPRECO DI RISORSA PRIMARIA)”
- Via Annibale (2 fuoriuscite)
- Via Petrazza e Sivirga Camaro Sant Anna
- Viale Padre Ruggeri (di fronte la Chiesa della Luce)
- Via Pozzi
- Via Chiesa Nuova
- Fondo Pistone
- Via Biagio Calarco (Camaro San Luigi)
“FUORIUSCITE DI LIQUAMI FOGNARI (RISCHIO IGIENICO-SANITARIO)”
- Via Nunzio Bicchieri n. 29 (Camaro San Luigi)
- Presso palazzina Lascari, Via Polveriera 16 (Camaro San Luigi)
- Via Calatella (Centro storico di Camaro Superiore)
- Via San Francesco (Centro storico di Camaro Superiore)
MANUTENZIONE STRADALE E RETE PLUVIALE
- Mancata pulizia dei pozzetti per lo scolo delle acque piovane.
- Mancata sistemazione delle griglie traballanti e rumorose al passaggio dei veicoli.
- Assenza di intervento per la messa in sicurezza delle buche stradali e dei marciapiedi.
“È inaccettabile che i vertici di AMAM continuino a esercitare il loro ruolo solo con la presa in giro ai cittadini mentre il loro dovere operativo viene totalmente disatteso. Il totale silenzio e la mancanza di risposte operative a fronte di un elenco di emergenze di tale portata denotano un’incompetenza gestionale che non possiamo più tollerare. La cittadinanza paga per un servizio che non viene erogato. Pretendiamo rispetto e interventi immediati e definitivi su tutte le criticità segnalate.” Il Consigliere Signorino annuncia che continuerà a monitorare la situazione e ad agire con ogni mezzo istituzionale per tutelare i residenti dei villaggi della terza circoscrizione.