Messina, elezioni 2027: Maria Fernanda Gervasi nuova coordinatrice di “Sud Chiama Nord”, mentre Basile si ricandida Sindaco | DETTAGLI

Si è tenuta stamattina nella sala Ovale di Palazzo Zanca una conferenza stampa del movimento “Sud chiama Nord”, alla presenza di Cateno De Luca e il Sindaco di Messina Federico Basile, dal nome “Inizia il cammino per Messina 2027-2032”. De Luca ha ufficializzato l’ingresso di Maria Fernanda Gervasi, proveniente da Forza Italia, la quale ha svolto un percorso politico al fianco del sottosegretario Matilde Siracusano.

In passato è stata consigliere della quarta circoscrizione, e nelle elezioni del 2022 era candidata con Ora Sicilia, lista che faceva riferimento a Luigi Genovese. A lei il compito di seguire tutti quei processi organizzativi della campagna elettorale prevista nel 2027, cui obiettivo, per De Luca, sarà iniziarla già dai primi mesi del 2026. Confermata la massima fiducia nei confronti di Basile, che si ricandiderà a Sindaco per il 2027-2032. Proprio su questo punto, Cateno De Luca ha ribadito come per il partito “Sud chiama Nord”, Federico Basile è simbolo di continuità per la città di Messina.