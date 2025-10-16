Messina, è ufficialmente partita la 7ª edizione del “Messina Street Food Fest 2025” | FOTO

E’ ufficialmente partita la 7ª edizione del “Messina Street Food Fest 2025“. Il taglio del nastro è avvenuto alle 18.15 a Piazza Cairoli, il luogo che ha dato vita sin dall’inizio a questo evento, dedicato alla degustazione dei prodotti locali e siciliani. Col passare degli anni, le offerte si sono dilagate, con prodotti non solo siciliani, ma che omaggiano diverse località della nostra Bella Italia.

Saranno numerose le casette dedicate ai dolci, alla carne, alla rosticceria e al pesce, dove numerosi show cooking prenderanno il via nelle prossime giornate anche nell’ora di pranzo. Non mancherà anche l’intrattenimento e la buona musica. Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Messina, Federico Basile, l’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella.

Vi ricordiamo gli orari di apertura della manifestazione: Giovedì 16 dalle 18.00 all’1.00, venerdì 17 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 18 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 19 orario continuato dalle 11.00 all’1.00