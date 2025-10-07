Messina e Reggina di nuovo contro, dopo 3.240 giorni: il VIDEO emozionale dell’ACR, “si gioca per il titolo di padroni dello Stretto”

Da ieri, è iniziata la settimana che porterà al derby dello Stretto tra Messina e Reggina. Attesa? Sì, l’attesa c’è sempre, ma nulla di paragonabile alle sfide del recente passato. Persino avvincenti in Serie C, ma senza dubbio affascinanti in Serie B e storiche in Serie A. Oggi, la realtà è quella che si conosce, su entrambe le sponde, ma l’attesa è data dal tempo passato dall’ultimo confronto assoluto. Le due compagini, infatti, tornano ad affrontarsi 3.240 giorni dopo.

Il Messina, che due giorni dopo la partita conoscerà il proprio destino attraverso l’asta post fallimento, ha caricato l’ambiente sui social attraverso un video emozionale che ripercorre anche alcune immagini storiche della sfida. “3.240 giorni. Tanti ne sono passati dall’ultimo Derby dello Stretto. Ora, finalmente, il tempo dell’attesa è finito. Due città, una di fronte all’altra. Divise da appena 3 chilometri di mare, unite da una rivalità che profuma di storia e passione. Sul campo, non c’è spazio per esitazioni: qui si gioca per l’onore, per l’orgoglio, per il titolo di padroni dello Stretto. Noi ci siamo. Vi aspettiamo al “Franco Scoglio” per scrivere, insieme, un’altra pagina di questa sfida senza tempo”, si legge. In alto il video.