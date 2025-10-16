Messina, è partito a gonfie vele il “Sud Innovation Summit – AI For The Future” | FOTO e INTERVISTE

E’ iniziato stamattina al Polo Papardo dell’Università degli Studi di Messina la prima delle due giornate del “Sud Innovation Summit – AI for the Future” 2025. Nella sala plenaria dell’Ateneo, si è partiti con i saluti istituzionali da parte di Paola Dugo, Protettore alla Ricerca dell’Università degli Studi di Messina, il Sindaco di Messina Federico Basile e Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare.

Ad aprire i lavori è stato Roberto Ruggeri, ideatore del Sud Innovation Summit, che ha sottolineato la crescita e l’evoluzione del Summit: “Quest’anno abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti: il Sud Innovation Summit si è spostato all’Università di Messina, perché innovazione e ricerca devono camminare insieme. Abbiamo ampliato il formato, passando da poche sale a 19 verticali tematiche per offrire ai partecipanti non solo ispirazione, ma anche competenze concrete da applicare nei propri ambiti professionali. Al centro resta sempre l’uomo: l’intelligenza artificiale è lo specchio di ciò che siamo e dobbiamo imparare a governarla, mantenendo pensiero critico e creatività. Solo così potremo farne uno strumento che amplifica le nostre capacità, e non la nostra stupidità.”

Il Sindaco Basile si è mostrato entusiasta nel vedere l’aula piena di ragazzi e ragazze, ribadendo l’importanza dell’evento: “questo Summit è particolare, è l’evoluzione di un percorso che ha bisogno di tempo ma che deve vedere le radici partire dalla nostra città. Messina si affaccia a nuovi panorami dove la tecnologia è al centro e le opportunità di lavoro nel Mezzogiorno. Messina – ha aggiunto Basile – deve essere protagonista nei settori emergenti, a cominciare da quello tecnologico. Questo Summit è un prodotto che si integra con la città, che guarda a nuovi orizzonti e che deve far germogliare qui le radici di una nuova economia dell’innovazione”, Rivolgendosi ai partecipanti, il primo cittadino ha infine lanciato un appello: “In questi due giorni non limitatevi ad ascoltare: comunicate, condividete, create connessioni tra giovani, imprese e istituzioni.”

Della stessa linea anche Musumeci, che ha ribadito il ruolo chiave della AI: “oggi il Sud cresce, forse come mai prima d’ora. Abbandoniamo una logica assistenzialista e guardiamo al futuro accettando le sfide, con l’intelligenza artificiale che ha un ruolo chiave nelle imprese, nelle infrastrutture e nei servizi. I giovani sono il lievito essenziale per vincere questa scommessa”

Tanti eventi a disposizione: la recensione della Redazione di StrettoWeb

La redazione di StrettoWeb ha potuto presenziare a diversi workshop nel corso della mattinata, che abbracciavano varie tematiche:” l’impatto dell’AI sul SEO delle aziende”, “come è cambiato il giornalismo con l’intelligenza artificiale”, per poi passare a “Design your life: orientarsi e reinventarsi nel lavoro” e “Algoritmi e burocrazia: chi vince la sfida dello sviluppo al sud?” con la partecipazione di Cateno De Luca, Sindaco di Taormina. Molta la partecipazione nelle aule, così come l’attenzione verso gli speaker, cui spiegazione e la cura nei dettagli è stata impeccabile.

Il Polo Papardo è stato sin dalle prime ore del mattino gremito di studenti e studentesse, desiderosi di intraprendere questo piccolo ma intenso viaggio all’interno del Sud Innovation Summit. Oltre 100 speaker, 5 distretti tematici, 16 sale verticali e decine di workshop esperienziali, che offriranno un’occasione unica di incontro e confronto tra mondo accademico, imprese, professionisti, istituzioni e studenti.