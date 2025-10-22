Messina e la povertà, la sfida della mensa dei poveri dell’associazione di Volontariato S. Antonio e S. Annibale | INTERVISTA

A Messina cresce la povertà ma è grande il lavoro dell’Associazione di Volontariato S. Antonio e S. Annibale che aiuta e sostiene i bisognosi della città. Il presidente dell’associazione, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, rimarca: “ogni giorno per tutta la settimana dell’anno scende nel campo della carità un esercito di volontari per garantire a tutti i bisognosi un posto a sedere nella sala della mensa oppure una busta da portare a casa con le varie pietanze. La nostra mensa è un fiore all’occhiello di Messina”.

A sostegno delle attività della Mensa opera lo “sportello d’ascolto”, che l’Associazione di volontariato S. Antonio e S. Annibale dei Rogazionisti ONLUS gestisce con la collaborazione di psicologi e avvocati.