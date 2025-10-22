Messina, è giunto l’ok per la realizzazione degli svincoli provvisori di cantiere lungo l’A18 | DETTAGLI

E’ arrivato il via delibera per la realizzazione degli svincoli provvisori per il cantiere del raddoppio ferroviario lungo l’autostrada A18. Saranno tre e non quattro come inizialmente ammesso. La decisione è stata presa nella giornata di ieri dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana. La firma attesta la realizzazione di svincoli a Taormina, Sant’Alessio Siculo e Nizza di Sicilia, mentre per Itala è stato espresso giudizio negativo a seguito di incompatibilità ambientale.

Il via libera è stato sottoscritto dal direttore valutazioni ambientali arch. Gianluigi Nocco e dal dirigente generale del Dipartimento Beni culturali e Identità siciliana Mario La Rocca, sarà valido per dieci anni, e chiude la procedura di valutazione di impatto ambientale avviata il 13 dicembre 2024 da Rete Ferroviaria Italiana al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Le opere sono destinate al solo transito di mezzi di cantiere impiegati nella costruzione della nuova linea ferroviaria Giampilieri- Fiumefreddo, con l’obiettivo di ridurre il traffico dei tir sulla SS14 attraversata, ogni giorno, da centinaia di camion.