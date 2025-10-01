Messina: dramma a Gioiosa Marea, tenta di scavalcare il cancello dello stadio ma cade e muore

Dramma a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, dove un 62enne, Leo Scaffidi, componente dello staff della squadra locale, è morto a causa di una caduta mentre stava scavalcando il cancello dello stadio. Il tecnico, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibro e sarebbe caduto nel vuoto. Sul posto, immediatamente allertati, i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, la struttura sportiva in cui si è verificato il sinistro è stata posta sotto sequestro per effettuare i rilievi del caso e verificare quanto successo.