Messina, donata alla Galleria d’Arte Moderna del PalaCultura un’opera in bronzo raffigurante il ritratto del M° Bonfiglio

Alla presenza del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, il prof. Alfonso Maria Delogu ha donato alla Galleria d’Arte Moderna del PalaCultura Antonello un’opera in bronzo raffigurante il ritratto del M° Antonio Bonfiglio.

Delogu (classe 1936), scultore ed ex allievo del famoso artista messinese Antonio Bonfiglio, aveva espresso il desiderio di omaggiare il Maestro con questa sua opera, affinché fosse esposta alla pubblica fruizione. “Meritevole questa iniziativa – hanno dichiarato il Sindaco Basile e l’Assessore Caruso – che non solo dimostra l’affetto e il legame del prof. Delogu alla città di nascita, ma con quest’opera la GAMM si arricchisce del ritratto di uno dei più importanti scultori messinesi. Le sue opere sono distribuite all’interno di palazzi istituzionali e piazze cittadine e tra queste figura anche il Colapesce esposto presso la stessa GAMM”.

Ad Antonio Bonfiglio (1895 – 1995) si devono infatti molte opere diffuse in città, tra cui La Regina del Peloro, posta sulla sommità del timpano di Palazzo Zanca, il busto di Antonello sullo scalone del Municipio, la statua di San Francesco nel cortile della Chiesa dell’Immacolata e la fontanella Arena sul Boccetta.

Significativo oggi l’incontro tra due ex allievi dello scultore Bonfiglio: il prof. Delogu e lo scultore Giuseppe Brancato; presenti alla cerimonia la dott.ssa Giovanna Famà, in rappresentanza del Museo Regionale, e l’Associazione Antonello da Messina, presieduta da Milena Romeo, che ha conferito a Roma al prof. Delogu il premio Antonello da Messina.