Messina, disputata la Maratona della Pace: un cammino contro la violazione dei diritti umani

Un cammino diffuso e partecipato. Questo vuole essere la Maratona della Pace, che oggi ha visto a Messina la tappa dell’iniziativa avviata dalla Cisl a livello nazionale con l’obiettivo di ribadire la condanna di ogni guerra e di ogni violazione dei diritti umani, riaffermando il valore della libertà, della giustizia, della solidarietà e della dignità umana come fondamento di una convivenza pacifica tra i popoli.

Un percorso aperto anche alla società civile, che troverà momenti di iniziativa a livello regionale, interregionale e territoriale, e che culminerà il 15 novembre in una Assemblea nazionale a Roma. “Messina è una delle nove realtà siciliane in cui davanti alle Prefetture informiamo le persone, parliamo con la gente della grande iniziativa nazionale della Maratona della Pace – ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia Leonardo La Piana -. È un momento in cui la Cisl ha deciso di confrontarsi col territorio anche attraverso iniziative locali che vogliono evidenziare quanto sia importante una pace giusta e duratura. La Cisl è molto impegnata su questo, abbiamo promosso a livello nazionale una grande raccolta fondi per aiutare le popolazioni di quei luoghi e abbiamo destinato queste somme alla Croce Rossa. È un impegno importante per la nostra organizzazione, in tutta la Sicilia, e queste manifestazioni danno proprio il segnale di quanto la Cisl sia attenta a queste tematiche”.

“Abbiamo consegnato un documento al Prefetto dove abbiamo evidenziato i motivi e gli obiettivi da raggiungere in termini di pace – ha aggiunto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi -. Il 30 ottobre alle 17 organizzeremo un confronto proprio sul tema della pace, dei conflitti e sulla necessità dei dialoghi e dei corridoi umanitari per creare una pace giusta e duratura. La pace è un valore aggiunto soprattutto per la convivenza tra i popoli”.

Al termine della manifestazione una delegazione della Cisl con in testa il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana e il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, hanno consegnato in Prefettura il documento della Cisl nazionale con i punti salienti della mobilitazione. È il primo momento delle iniziative previste sul territorio: il 30 ottobre alle 17 tavola rotonda con le istituzioni e le associazioni. Le iniziative sui territori rappresentano un’occasione fondamentale per rafforzare la presenza della CISL nelle comunità, per dare testimonianza concreta ai nostri valori e per promuovere una cultura di pace che non consideri mai la guerra quale evento “inevitabile”.