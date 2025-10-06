Messina, disposti nuovi cambiamenti alla viabilità su alcune zone della città: le zone interessate

Il Comune di Messina attraverso un comunicato ha reso noto di alcuni cambiamenti alla viabilità in alcune zone della città, a seguito di lavori sul trasferimento di spazi di fermata per autobus sul Viale Boccetta e sulla condotta fognaria in via Palermo. Ecco tutte le informazioni su giorni, orari e gli spazi interessati alle modifiche e non solo:

Trasferimento di uno spazio di fermata per autobus nella carreggiata nord (direzione di marcia mare-monte) di viale Boccetta

Revocato lo spazio di fermata per autobus del servizio di tpl attualmente sito nella carreggiata nord (direzione di marcia mare-monte) di viale Boccetta in adiacenza e prima (secondo il senso di marcia) dell’esistente attraversamento pedonale sito in corrispondenza dell’intersezione con via Romagnosi.

Istituito inoltre uno spazio di fermata per autobus del servizio di tpl nella carreggiata nord (direzione di marcia mare-monte) di viale Boccetta in adiacenza e dopo (secondo il senso di marcia) dell’esistente attraversamento pedonale sito in corrispondenza dell’intersezione con via Romagnosi. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Lavori di manutenzione della condotta fognaria in un tratto di via Palermo: i provvedimenti viabili

Dalle ore 8 di giovedì 9 sino alle 13 di sabato 11 ottobre, sono previsti provvedimenti viabili in via Palermo, nel tratto compreso tra i numeri civici 583 e 599. Pertanto, nel tratto suesposto, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato sud; il divieto di transito veicolare, nella semicarreggiata oggetto di intervento, garantendo in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata non interessata dai lavori; il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata stradale non interessata dai lavori; e il limite massimo di velocità di 30 km/h, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di via Palermo interessato dagli interventi e per una lunghezza di 50 metri sia a valle che a monte del suddetto tratto.