Messina, disposti nuovi cambiamenti alla viabilità su alcune zone della città | INFO

Nell’ambito dei lavori per il I lotto parcheggio Torri Morandi “Progetto per la riqualificazione dell’areale Capo Peloro – riqualificazione del sito Torri Morandi, sono previste limitazioni viarie. Pertanto da domani, mercoledì 8 ottobre, sino al 9/11/2025, esclusivamente per le giornate dal lunedì al venerdì, durante le fasce orarie 8-12 e 14-17, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Pozzo Giudeo, a Torre Faro, nel tratto compreso tra via Pantanello/via Senatore F. Arena e l’accesso del parcheggio “Torri Morandi”.

Divieti di sosta e di transito veicolare in tratti di alcune vie

Da ieri, lunedì 7, sino a lunedì 20 ottobre, saranno istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare in via dei Pericolanti, nel tratto compreso tra via Macello Vecchio/via Faustina e Tertullo e via Calamech, garantendo, in sicurezza, mediante la realizzazione di percorsi pedonale protetti, la fruibilità di tutti gli accessi laterali ivi insistenti; il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Faustina e Tertullo, nel tratto compreso tra le vie Calamech e dei Pericolanti; e il doppio senso di circolazione in via Faustina e Tertullo, nel tratto compreso tra le vie Calamech e dei Pericolanti. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito della “riqualificazione ambientale aree sbaraccate” via Macello Vecchio, in via dei Pericolanti, nel tratto compreso tra via Macello Vecchio/via Faustina e Tertullo e via Calamech.