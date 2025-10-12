Messina, degrado a Fondo Fucile. Il Partito Repubblicano lancia un’appello: “i cittadini meritano spazi sicuri”

Attraverso un comunicato, il Partito Repubblicano della III Circoscrizione, ha denunciato il degrado presente nella zona di Fondo Fucile, a Messina. Di seguito il comunicato integrale: “Dietro segnalazione di un rappresentante del Partito Repubblicano della III Circoscrizione, nella zona di Fondo Fucile si registra ancora una volta una situazione di degrado urbano che non può essere ignorata. Le immagini parlano chiaro: sacchi di spazzatura abbandonati, materiali pericolosi come l’eternit esposti in piena vista e un parcheggio vuoto che, anziché servire la comunità, resta inutilizzato e circondato da incuria.”

“Questa condizione non è solo un problema estetico, ma rappresenta un rischio per la salute pubblica, principalmente per la presenza di amianto, e un segnale di abbandono istituzionale. I cittadini meritano spazi sicuri, puliti e funzionali. Fondo Fucile non può essere trattata come una zona di serie B. Chiediamo pertanto con urgenza:

La rimozione immediata dei rifiuti e dei materiali pericolosi

Una verifica tecnica sulla presenza di eternit e relativa bonifica dell’area

Una valutazione sull’utilità e la riqualificazione del parcheggio esistente

Un piano di manutenzione ordinaria e possibile coinvolgimento dei residenti

Invitiamo pertanto le istituzioni competenti — Comune di Messina, Dipartimento Ambiente, ASP 5 — a prendere visione della situazione e ad attivarsi con responsabilità e trasparenza. Invitiamo anche i cittadini e i comitati locali a condividere segnalazioni, foto e proposte per costruire insieme una risposta concreta. Il degrado si combatte con partecipazione e non con rassegnazione.”