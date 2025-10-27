Messina, da dicembre aste pubbliche per l’affidamento per 99 anni di strutture sepolcrali abbandonate | DETTAGLI

L’Amministrazione comunale rende noto che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 4016 dell’11 maggio 2023, con la quale sono state approvate le modalità per l’affidamento in concessione delle sepolture private abbandonate e dichiarate decadute, e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 24 aprile 2025, relativa alla rideterminazione degli importi a base d’asta secondo i parametri stabiliti a seguito di aste precedentemente andate deserte, il giorno 2 dicembre 2025, alle ore 9.00 e seguenti, presso i locali della Direzione del Dipartimento Servizi Ambientali, Palazzo Weigert – Via Argentieri n. 14, si terranno le aste pubbliche per l’affidamento in concessione, per la durata di 99 anni, di diverse strutture sepolcrali abbandonate, site nel Gran Camposanto Monumentale e nel Cimitero Suburbano di S. Filippo – Zona ACO.

Le procedure saranno espletate ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato).

Strutture oggetto di gara e relativi importi a base d’asta:

Edicola funeraria già intestata alla Famiglia “Ruggeri Antonino”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 35.083,11;

Edicola funeraria già intestata a Famiglia “Ignota”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 35.083,11;

Edicola funeraria già intestata alla Famiglia “Fassari”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 69.292,00;

Edicola funeraria già intestata alla Famiglia “Bombaci-Zaccone”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 43.311,75;

Cappella funeraria già intestata alla Famiglia “Vinci”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 101.000,40;

Cappella funeraria già intestata alla Famiglia “Gugliotta”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 85.636,65;

Cappella funeraria denominata “D”, sita nel Cimitero Suburbano di S. Filippo – Zona ACO – € 61.435,19;

Cappella funeraria già intestata alla Famiglia “Salvatore Caminiti”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 101.789,32;

Cappella funeraria denominata “C”, sita nel Cimitero Suburbano di S. Filippo – Zona ACO – € 61.435,19;

Cappella funeraria già intestata alla Famiglia “Alicò Catanzaro”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 99.448,89.

Le aste si svolgeranno con esclusione delle offerte in ribasso rispetto alla base d’asta, nel rispetto della normativa vigente in materia di concessioni cimiteriali e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Gli avvisi di gara completi, contenenti tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e la documentazione da presentare, è consultabile all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina.

“Prosegue il percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio cimiteriale della città – dichiara l’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – attraverso un’attività che coniuga il rispetto della memoria storica con la piena trasparenza amministrativa. Le aste pubbliche per le strutture sepolcrali abbandonate rappresentano un’opportunità per restituire decoro e dignità ai luoghi di sepoltura, favorendo al contempo una corretta gestione del patrimonio comunale e una maggiore fruibilità degli spazi all’interno dei cimiteri cittadini”.