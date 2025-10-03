Messina, corteo Pro Pal: Germanà (Lega) solidale con le forze dell’ordine dopo le offese ricevute

Il senatore Nino Germana, segretario regionale della Lega in Sicilia ha espresso la sua solidarietà nei confronti delle forze dell’ordine di Messina, che nella giornata di oggi, durante il corteo Pro Pal, hanno subito un aggressione verbale: “Esprimo piena solidarietà alle forze dell’ordine che oggi a Messina hanno subito l’aggressione verbale da parte di uno dei capibastone del movimento che usa Gaza per fini politici e si rileva solo per quello che è: un movimento antagonista che non esclude la violenza nella protesta. Oggi nel video sui social, si vede e si sente che lo stesso soggetto usa la definizione “merde in divisa” rivolgendosi alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che presidiavano la manifestazione e che sono servitori dello Stato.”

“Parole come queste sono degne di un ultras extraparlamentare che, tra l’altro, propala insorgenze anche violente contro lo Stato, in affinità con i tempi della lotta armata degli anni 70, Certo non è un pacifista costui. Inoltre dallo stesso individuo vengono giustificate le azioni violente dei devastatori di Messina in occasione della manifestazione No ponte di Carnevale e gli insulti contro il governo e i ministri della Repubblica” conclude il senatore.