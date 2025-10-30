Messina, consegnati due nuovi pulmini al Servizio Polizia Mortuaria del Gran Camposanto | DETTAGLI

Mezzi più moderni e accessibili per migliorare il trasporto interno al Gran Camposanto in vista della Commemorazione dei Defunti

pulmini cimiteri

Sono stati consegnati due nuovi pulmini al Servizio di Polizia Mortuaria in attività all’interno del Gran Camposanto di Messina. I veicoli, messi a disposizione dal Dipartimento Mobilità Urbana del Comune, sono dotati di pedana per agevolare l’accesso delle persone con difficoltà motorie e sostituiscono due mezzi ormai obsoleti, garantendo un servizio più efficiente e confortevole per gli utenti.

“Si tratta di un ulteriore gesto di attenzione – ha dichiarato l’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutolivolto a migliorare la qualità del servizio e a favorire l’accesso al cimitero da parte di chi desidera far visita ai propri cari. L’Amministrazione è costantemente impegnata nel rendere più decorosi e accoglienti i luoghi della memoria, soprattutto in prossimità della ricorrenza dei defunti, quando il Gran Camposanto accoglie migliaia di cittadini”. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per il potenziamento e l’ammodernamento dei servizi cimiteriali, con particolare attenzione alla dignità dei luoghi della memoria e al sostegno alle persone più fragili.

