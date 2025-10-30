Messina, consegnati due nuovi pulmini al Servizio Polizia Mortuaria del Gran Camposanto | DETTAGLI

Sono stati consegnati due nuovi pulmini al Servizio di Polizia Mortuaria in attività all’interno del Gran Camposanto di Messina. I veicoli, messi a disposizione dal Dipartimento Mobilità Urbana del Comune, sono dotati di pedana per agevolare l’accesso delle persone con difficoltà motorie e sostituiscono due mezzi ormai obsoleti, garantendo un servizio più efficiente e confortevole per gli utenti.

“Si tratta di un ulteriore gesto di attenzione – ha dichiarato l’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – volto a migliorare la qualità del servizio e a favorire l’accesso al cimitero da parte di chi desidera far visita ai propri cari. L’Amministrazione è costantemente impegnata nel rendere più decorosi e accoglienti i luoghi della memoria, soprattutto in prossimità della ricorrenza dei defunti, quando il Gran Camposanto accoglie migliaia di cittadini”. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per il potenziamento e l’ammodernamento dei servizi cimiteriali, con particolare attenzione alla dignità dei luoghi della memoria e al sostegno alle persone più fragili.