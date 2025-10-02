Messina, consegnata la scuola San Nicola di San Filippo Superiore

E’ stata consegnata questa mattina la scuola per l’infanzia “San Nicola”, nella frazione di San Filippo Superiore, alla presenza del Vicesindaco con delega all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello, del RUP Erio Rodilosso, di rappresentanti dell’impresa e della Preside dell’istituto scolastico Grazia Patanè. Gli interventi eseguiti hanno riguardato l’adeguamento sismico e la complessiva impiantistica, ovvero pannelli solari, condizionatori, impianti termici; si è proceduto inoltre alla sostituzione di tutti gli infissi. Relativamente agli spazi esterni, sono stati effettuati lavori di regimentazione idrica del piazzale.

“Continua il complesso processo di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dei plessi scolastici cittadini – ha sottolineato a margine il Vicesindaco Mondello – un grosso impegno profuso dall’Amministrazione comunale per colmare il gap infrastrutturale del patrimonio immobiliare scolastico, rinvenuto al momento dell’insediamento con la Giunta De Luca nel 2018 e proseguito con il Sindaco Basile. Ci piace pensare che il nostro lavoro costante ha restituito strutture scolastiche che possono contare su concrete verifiche di vulnerabilità sismica, solidità e migliorie.”

“Particolare attenzione, com’è evidente, continua ad essere riservata ai plessi di periferia, che progressivamente vedono restituita dignità e funzionalità. Andiamo avanti con serietà e abnegazione, considerando la scuola come il primo importante presidio, per i nostri ragazzi, di crescita personale, di coscienza sociale e civica”. Il progetto è stato eseguito nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, per un importo contrattuale di circa 150.000 €.