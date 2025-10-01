Messina, consegna dei Premi Nazionali “Pro Bono Iustitiae” e “Pro Bono Veritatis” | INFO

Appuntamento a Messina venerdì 3 ottobre presso l’Aula Magna di Economia con i Premi Nazionali “XXX Pro Bono Iustitiae” e “XXIII Pro Bono Veritatis”, organizzati dal Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira. L’evento si aprirà con l’esecuzione del Silenzio, scandito da un trombettiere della Brigata “Aosta”. A seguire, verranno tratteggiate le figure delle compiante dottoresse Mariangela Nastasi e Valeria Curatolo, alle quali saranno dedicate alcune testimonianze, affidate alla dott.ssa Maria Giovanna Vermiglio, Giudice presso l’Ufficio Misure di Prevenzione e alla dott.ssa Ornella Pastore, presidente dei GIP.

Si procederà quindi alla consegna di una motivazione commemorativa al dott. Mario Samperi, Presidente del Tribunale di Patti, in ricordo del dott. Antonio Zumbo, già Procuratore Capo. La cerimonia registrerà anche un gesto di adesione morale e sostegno nei confronti del dott. Gianluca Corona, Giudice Penale presso il Tribunale di Patti. In conclusione, sarà conferita una pergamena augurale ai seguenti giovani togati appartenenti all’Ufficio del Processo, come segno di stima e incoraggiamento per il loro impegno nel mondo della giustizia: dott. Antonino Aliberti, dott.ssa Francesca Di Pietro, dott. Alfio Impellizzeri e dott. Umberto Santoro.

Nel corso della XXIII edizione del Premio Nazionale “Pro Bono Veritatis”, sono stati elevati alla dignità dei riconoscimenti per il loro impegno etico e civile nella tutela della verità e della corretta informazione i seguenti giornalisti: dott.ssa Rachele Gerace, giornalista e conduttrice televisiva, esperta in cronaca e attualità locale. Prof. Nino Sarica, giornalista studioso di storia locale. Dott.ssa Milena Romeo, giornalista culturale, curatrice di eventi e comunicazione istituzionale. Dott. Domenico Interdonato, giornalista e presidente UCSI Sicilia, impegnato nel giornalismo associativo e nella promozione etica della professione.