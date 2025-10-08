Messina, confermata la seduta straordinaria del consiglio comunale | DETTAGLI

Oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 13.30, il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria. L’Aula discuterà il seguente ordine del giorno: “Situazione relativa alla gestione dell’Azienda partecipata ATM SpA, in merito alla continua soppressione di corse in diverse linee e di variazione di percorsi e capolinea, di esternalizzazione di servizi aziendali, di gestione delle risorse umane e dell’affidamento di incarichi interni, della situazione degli autisti interinali; della gestione aziendale in generale, in merito all’attuazione del contratto di servizio vigente”.

Lunedì 13 ottobre, alle ore 13.30, il Consiglio comunale avvierà una nuova sessione consiliare. L’ordine del giorno dei lavori del Civico consesso prevede la trattazione di varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio e la rettifica dell’allegato A4 e dell’allegato A9 alla delibera di Consiglio comunale n. 188 del 7/7/2025 avente ad oggetto “la revisione biennale della Pianta organica delle Farmacie – Revisione confermativa della Pianta organica del Comune di Messina 2024-2025”.