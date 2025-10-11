Messina, conferenza a Palazzo Zanca con i deputati regionali di “Sud Chiama Nord”: gli argomenti

Martedì 14 ottobre, alle ore 10:00, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa sul tema “I finanziamenti definiti dalla Regione Siciliana per la città di Messina”. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte i deputati regionali di Sud chiama Nord insieme al sindaco di Messina Federico Basile. Sarà l’occasione per fare il punto sui fondi recentemente stanziati dalla Regione Siciliana e sui principali interventi che interesseranno la città, in continuità con il percorso di programmazione e sviluppo avviato in questi anni.