Messina, condanna per condotta antisindacale al Comune di Itala: la precisazione di Cisl Fp

In merito alla condanna per condotta antisindacale al Comune di Itala, viste anche le notizie fuorvianti apparse sulla stampa, la Cisl Fp Messina attraverso il proprio legale precisa che: “Il Giudice ha condannato il Comune di Itala al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 2605,50, applicando il principio della soccombenza virtuale. È stato infatti rilevato che l’Amministrazione comunale ha dato avvio alle procedure di recupero delle contrattazioni collettive omesse solo successivamente alla proposizione del ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per comportamento antisindacale, il che denota l’antisindacalità della propria condotta originaria e giustifica la condanna al pagamento delle spese. Di fatto il Comune di Itala, ben consapevole dell’illegittimità della propria inerzia per oltre un decennio, solo dopo la denuncia di CISL ha cominciato gli atti prodromici alla contrattazione, venendo comunque sanzionata da Giudice con la condanna alle spese”.