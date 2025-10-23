Messina, commissione parlamentare di inchiesta presto in missione nella città metropolitana | DETTAGLI

Lunedì 27 ottobre p.v., la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie sarà in missione a Messina con una delegazione di deputati presieduta dal Presidente, on. Alessandro Battilocchio (FI). Al termine degli incontri in Municipio con il Sindaco Federico Basile ed in Prefettura con il Questore Annino Gargano e con i Comandanti provinciali di Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, Elvira Amata (in qualità di delegata del Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli di Messina, Renato Schifani) e con il Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. di Messina, Giovanni Rovito, è previsto un punto stampa nella stessa Prefettura alle ore 15:45.

I commissari presenti, sia di maggioranza che di opposizione, proseguiranno la missione nel pomeriggio a Messina con dei sopralluoghi. In particolare, tra le tappe, si comincia alle ore 16:30 con alcune baraccopoli, per proseguire con altre realtà in aree marginali che saranno specificate nel corso del punto stampa. Nella mattina del giorno successivo, martedì 28 ottobre, i deputati visiteranno a Catania l’Istituto omnicomprensivo statale Angelo Musco (viale G. da Verrazzano n. 101).