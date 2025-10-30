Messina, commemorazione dei Defunti 2025: la viabilità nelle strade adiacenti il Gran Camposanto | INFO

In occasione della Commemorazione dei defunti per le giornate di oggi, giovedì 30 ottobre, domani, venerdì 31 ottobre, sabato 1 novembre e domenica 2 novembre, sono previsti provvedimenti viabili per la regolamentazione della sosta e della circolazione nelle strade adiacenti il Cimitero monumentale di Messina.

Pertanto, nei giorni 1 e 2 novembre 2025, dalle ore 7 alle 18, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati della carreggiata di via del Santo dal n. 36 al n. 68; il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in via del Santo, lato monte della carreggiata, dal n. 328 fino al ponte FF.SS.; il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in via Catania per un tratto di 20 metri a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto (lasciando la fruibilità degli esistenti stalli di sosta a servizio dei veicoli di persone con disabilità). Interdetto inoltre sulla via Comunale Santo il transito veicolare ai mezzi provenienti dal viale Gazzi, fatta eccezione per gli autobus navetta dell’A.T.M., dei veicoli dei residenti, delle Forze di Polizia e di pronto soccorso.

Oggi, giovedì 30, domani, venerdì 31, sabato 1 e domenica 2 novembre, dalle 7 alle 18, sono istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di vicolo San Cosimo; il divieto di transito in vicolo San Cosimo (con collocazione di transenne e segnaletica stradale), consentendo la circolazione ai veicoli di Forze di Polizia e pronto soccorso, residenti, Enel che devono effettuare eventuali interventi urgenti di manutenzione, veicoli adibiti a taxi, autorizzati muniti di apposito contrassegno e agli autobus di A.T.M., di dimensioni ridotte, con lunghezze inferiori ad 8 metri.

Vigerà, infine, domenica 2 novembre, dalle 7 sino alle 19, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in via Catania per un tratto di 100 metri a nord rispetto all’ingresso principale del Gran Camposanto (lasciando la fruibilità degli esistenti stalli di sosta a servizio dei veicoli di persone con disabilità), al fine di consentire le attività interne del Gran Camposanto e la sosta delle autorità che interverranno per la celebrazione eucaristica prevista nel piazzale di ingresso del Gran Camposanto.