Messina, coltivava marijuana e la deteneva in casa: 44enne denunciato

Ad Acquedolci, un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santo Stefano di Camastra per “produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Ieri mattina, infatti, nell’ambito dei mirati controlli straordinari del territorio finalizzati anche a contrastare l’uso e lo smercio di droga,i militari – avvalendosi anche dell’ausilio di un’unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (EN) – hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto e sequestrato due vasi con altrettante piante di marijuana, nonché 40 grammi già essiccati della stessa sostanza, accuratamente occultati. Il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria, mentre tutto lo stupefacente è stato sequestrato e sarà inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.