Messina, c’è l’ufficialità sui lavori nella SS 116 Capo d’Orlando–Randazzo: quando inizieranno

Dovrebbero cominciare nella prima decade di novembre i lavori per risolvere l’interruzione della SS 116 Capo d’Orlando – Randazzo, chiusa al transito nel comune di Naso dal mese di aprile. È quanto emerso dall’incontro, chiesto e ottenuto dal sindaco di Naso, Gaetano Nanì, che si è svolto a Messina alla presenza del prefetto Cosima Di Stani, dei vertici dell’Anas. Presenti anche i sindaci di Capo d’Orlando, Francesco Ingrillì, di Castell’Umberto, Veronica Maria Armeli, mentre il primo cittadino di Capri Leone l’on. Bernadette Grasso, assente per impegni istituzionali, ha fatto pervenire una missiva già indirizzata al presidente della Regione Renato Schifani, al responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia, ing. Nicola Montesano, e al prefetto di Messina, nella quale chiede risposte immediate e concrete.

Le notizie più importanti sono state ufficializzate dai dirigenti dell’Anas che hanno comunicato il completamento del progetto esecutivo che entro 20 giorni verrà validato dal Rup (Responsabile Unico del Procedimento). Nei 10 giorni successivi, l’Ente procederà con l’affidamento dei lavori ad una ditta esecutrice già individuata nell’ambito di un accordo quadro nazionale. L’avvio del cantiere è dunque previsto entro la prima decade di novembre, con una durata stimata in 180 giorni, l’apertura della SS 116 dovrebbe quindi avvenire alla vigilia dell’estate 2016.

“Un risultato importante – ha commentato il sindaco Nanì – perché parliamo di lavori molto particolari per circa 2 milioni di euro. Un intervento completo che riguarderà anche la regimentazione delle acque meteoriche in una vasta area: abbiamo avuto rassicurazioni che la strada, indispensabile per i collegamenti mare–monte della zona tirrenica, tornerà fruibile in totale sicurezza. Nello stesso arco temporale verranno inoltre consolidati gli smottamenti nella zona di Maina, per altri 2 milioni di euro complessivi”.

Intanto, per garantire una viabilità alternativa sicura, sono già iniziati i lavori di installazione dei nuovi guard rail, la sistemazione dei muretti di protezione e, nei prossimi giorni, la posa della nuova pavimentazione lungo la strada che collega la frazione Cresta – Piano San Cono con la zona di Scafa – Porto di Capo d’Orlando. Questa arteria è essenziale per il transito dei mezzi pesanti.

La riunione è stata determinante anche per superare l’impasse legato ad un altro tratto della statale 116, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Capo d’Orlando, dove nei mesi scorsi è stato installato un impianto semaforico per garantire la circolazione. Anche qui verranno effettuati a breve dei lavori che risolveranno il problema.

“Il Comune di Naso – ha aggiunto Nanì – continuerà i lavori di allargamento della strada provinciale Malò-Piscittina, dove a breve la Città Metropolitana provvederà ad asfaltare. Tutte le carrozzabili alternative mare – monti devono essere in totale sicurezza, l’inverno con le piogge rende il transito più difficoltoso e pericoloso, pertanto è fondamentale intervenire per garantire la massima sicurezza dei cittadini”.