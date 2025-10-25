Messina, cantieri in fase di stallo a Provinciale. Il Presidente della Terza Municipalità Cacciotto lancia l’appello: “bisogna agire urgentemente”

“La vicenda del cantiere abbandonato di via Antonello Freri a Provinciale è tutta da scrivere e si trascina da circa un decennio. Si tratta per carità di una vicenda privata che però ha purtroppo avuto delle ripercussioni nella sfera pubblica. Il cantiere è infatti diventato una bomba ecologica con spazzatura di ogni tipo cagionando delle condizioni igienico sanitarie veramente gravi. Non solo: sul cielo sopra Provinciale pende da tantissimi anni una gru con tutte le ansie e le preoccupazioni immaginabili dichiara Cacciotto, Presidente della Terza Municipalità della città di Messina.

“Da quando ci siamo insediati, vale a dire nel 2022, abbiamo comunicato, formalmente e non, all’ Amministrazione Comunale la necessità di uscire da questa situazione di empasse legata al cantiere di via Freri e di adottare i provvedimenti opportuni consequenziali tra cui quello di agire in danno del privato.”

“Il lavoro del Consiglio della Terza Municipalità, continua Cacciotto, ha “portato” il Sindaco, nel 2024, a disporre un’ ordinanza urgente e contingibile, diffidando il titolare dell’ area di cantiere a mettere in sicurezza la stesso ed a bonificarla, pena l’agire in danno del privato oltre le altre conseguenze di legge, trascorsi infruttuosamente 60 giorni (ordinanza sindacale 13.08.2024 n. 142).”

“L’ordinanza sindacale non ha però sortito alcun effetto e per tali ragioni, dichiara Cacciotto, ho invitato l’ Amministrazione Comunale ad agire sostituendosi al privato, bonificando l’area e occupandosi della gru. Il silenzio dell’ Amministrazione Comunale è stato finalmente interrotto questa settimana allorquando, in virtù di una comunicazione, ho potuto apprendere che il cespite immobiliare dell’ area di cantiere era dal 2022 interessato da una procedura esecutiva immobiliare e che per tali ragioni era stata investita della vicenda la custodia giudiziaria da febbraio 2024; quest’ ultima però, un altro colpo di scena, sempre in settimana, mi ha comunicato che la procedura esecutiva era stata dichiarata improcedibile e che dunque l’immobile sarebbe tornato alla ditta (debitrice esecutata).”

“Sarebbe, continua Cacciotto, perché altro colpo di scena, parrebbe che il compendio immobiliare in cui sorge l’area di cantiere sarebbe tornato nella disponibilità, in virtù di un altro procedimento pendente, non più alla Ditta ma ad altro soggetto. Insomma una vicenda complessa che ribadisco è del tutto privata ma che non può certamente continuare ad avere delle conseguenze che incidono sulla vita della collettività di Provinciale e dei suoi residenti.”

“La prossima settimana, dichiara Cacciotto, predisporrò quanto necessario invitando l’ Amministrazione Comunale ad intervenire sulla vicenda intimando al titolare effettivo dell’ area di eseguire quanto necessario per bonificare e mettere in sicurezza il cantiere abbandonato di via Freri ed in caso di omissione sostituire il Comune, come previsto per legge, agendo in danno del privato. È una situazione che non può più essere tollerata.”