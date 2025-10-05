Messina, cala il sipario sull’Oktoberfest Messinese: un weekend tra musica, sport e tradizione | FOTO

Cala il sipario sulla I edizione dell’Oktoberfest Messinese, che si sta svolgendo a Messina, a Villa Dante. Un weekend all’insegna di prodotti tipici, buona birra, tanta musica e divertimento assicurato! il 3 e il 4 ottobre, si sono tenuti dalle 17:00 alle 00.30 tantissime attività, dove sia grandi che bambini hanno vissuto un’atmosfera unica. Oggi, domenica 5 ottobre, è l’ultima sera di questa splendida iniziativa. Vediamo insieme cosa è accaduto in questi giorni.

Molta l’attività fisica, dove dalle 17.00 sino alle 20.00, si sono tenute in aree apposite sedute di pilates, yoga flow e acroyoga con maestri specializzati. Inoltre, non sono mancate le partite di basket e di padel, pensate anche per i più piccoli. Proprio per loro c’era anche un pony, su cui molti si sono divertiti a fare qualche giro. Per gli adulti invece, c’era il toro meccanico, con cui le risate non sono di certo mancate.

Il tutto ornato da buon cibo, birra locale e internazionale, e vari stand dedicati all’acquisto di prodotti tipici e all’artigianato, con varie creazioni all’uncinetto. Il Dj set e le esibizioni live hanno fatto ballare tutti coloro che si sono radunati a Piazza Dante, che anche per oggi, domenica 5 ottobre, è gremita di gente per un festival che, alla sua I edizione, ha già riscosso un grandissimo successo!